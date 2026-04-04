IPOTESI FRODE IN COMMERCIO

Frosinone, sequestrati in un distributore 11mila litri di gasolio contaminato da acqua: denunciati i gestori

Blitz della guardia di finanza dopo guasti e malfunzionamenti segnalati dagli automobilisti

04 Apr 2026 - 18:53
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Alcuni automobilisti della provincia di Frosinone hanno riscontrato guasti e malfunzionamenti all'auto pochi chilometri dopo aver fatto rifornimento in una stazione di servizio. Dopo aver segnalato i "disguidi" alla guardia di finanza, sono scattati i controlli nel distributore. I militari hanno prelevato campioni di gasolio dal serbatoio interrato, trovando oltre 11mila litri contaminati da acqua. I gestori dell'impianto sono stati denunciati. Ora le indagini dovranno stabilire se sia trattato di un guasto (un'infiltrazione nella cisterna) o di una vera e propria frode in commercio.

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I controlli

 Scattati i controlli della guardia di finanza, il gasolio è stato analizzato dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha confermato i sospetti: c'era una presenza anomala di acqua. Il carburante, dunque, non era idoneo alla vendita. È scattato così il sequestro della cisterna e dell'intero quantitativo di gasolio. E, come detto, i gestori sono stati denunciati a piede libero. Secondo gli investigatori, il carburante non rispettava i requisiti minimi previsti: per questo avrebbe causato guasti alle auto.

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Riscontrate altre 26 irregolarità nel Frusinate

 Il blitz della guardia di finanza fa parte di una più ampia operazione nelle stazioni di servizio del Frusinate. I militari hanno optato per controlli a tappeto, trovando altri 26 distributori non in regola. Il numero si aggiunte alle altri 18 irregolarità rilevate nei giorni precedenti. Le attività delle Fiamme Gialle servono a contrastare pratiche scorrette e tutelare i consumatori lungo tutta la filiera dei carburanti.

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