Frosinone, sequestrati in un distributore 11mila litri di gasolio contaminato da acqua: denunciati i gestori

Scattati i controlli della guardia di finanza, il gasolio è stato analizzato dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha confermato i sospetti: c'era una presenza anomala di acqua. Il carburante, dunque, non era idoneo alla vendita. È scattato così il sequestro della cisterna e dell'intero quantitativo di gasolio. E, come detto, i gestori sono stati denunciati a piede libero. Secondo gli investigatori, il carburante non rispettava i requisiti minimi previsti: per questo avrebbe causato guasti alle auto.