Frosinone, trovati resti umani nel "bosco degli orrori": in passato due cadaveri

Si rafforza l'ipotesi che i resti appartengano a Elvio Delicata, scomparso il 2 luglio. Le indagini della Squadra Mobile di Frosinone seguono una pista precisa: una maglietta verde, un bermuda di jeans e una scarpa da ginnastica recuperati domenica notte, dopo la segnalazione effettuata dal cercatore di funghi, sono stati mostrati ai familiari di Delicata. Secondo i parenti, il 60enne indossava una maglietta bianca, camicia a righe verdi e gialle, pantaloncini corti color cappuccino e ciabatte grigie. Ma la scarpa da ginnastica è del tipo che aveva in uso. Per questo i carabinieri hanno acquisito il cellulare dello scomparso, rimasto in casa della madre: vogliono verificare se avesse appuntamento con qualcuno, dove e con chi.