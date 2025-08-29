Frosinone, trovati resti umani nel "bosco degli orrori": in passato due cadaveri

A fare la macabra scoperta è stato un passante in cerca di funghi. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un 60enne scomparso il 2 luglio. P precedenti ritrovamenti del 2014 e di vent'anni fa
Un escursionista in cerca di funghi ha trovato dei resti umani in avanzato stato di decomposizione nel cosiddetto "bosco degli orrori" della Ciociaria, tra Sora e Broccostella (Frosinone). L'allarme è scattato domenica sera e le forze dell'ordine, con l'aiuto dei cani molecolari, hanno setacciato la zona rinvenendo la testa, il busto e frammenti ossei del cadavere. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un 60enne scomparso il 2 luglio, Elvio Delicata. Nella medesima area erano stati ritrovati in passato altri due corpi.
Mentre era in cerca di funghi, il passante si è accorto della presenza dei resti umani tra foglie e vegetazione. Il "bosco degli orrori" è stato però teatro di altre morti: vent'anni fa vi fu ritrovato il corpo di una ragazza uccisa dal fidanzato perché incinta. Nel 2014 un altro femminicidio, quello di un'insegnante di inglese abusata e poi uccisa e gettata in una scarpata.
Le ricerche e le analisi dei resti umani sono state compiute dalla polizia di Frosinone e dalla Scientifica di Roma, insieme al personale della Squadra Cinofili di Malpensa. Si attende ora l'estrazione del Dna per l'identificazione della salma e la ricostruzione dell'accaduto. La testa, il busto e altri frammenti ossei del cadavere, trovati nei campi della località Schito, sono stati prelevati e portati nella Sala Mortuaria dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per essere sottoposti a perizia medico legale.
Si rafforza l'ipotesi che i resti appartengano a Elvio Delicata, scomparso il 2 luglio. Le indagini della Squadra Mobile di Frosinone seguono una pista precisa: una maglietta verde, un bermuda di jeans e una scarpa da ginnastica recuperati domenica notte, dopo la segnalazione effettuata dal cercatore di funghi, sono stati mostrati ai familiari di Delicata. Secondo i parenti, il 60enne indossava una maglietta bianca, camicia a righe verdi e gialle, pantaloncini corti color cappuccino e ciabatte grigie. Ma la scarpa da ginnastica è del tipo che aveva in uso. Per questo i carabinieri hanno acquisito il cellulare dello scomparso, rimasto in casa della madre: vogliono verificare se avesse appuntamento con qualcuno, dove e con chi.
