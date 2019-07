Frosinone, autista prende a calci e pugni un ragazzo nero per farlo scendere dal bus | Pm indaga per lesioni

Calci e pugni per far scendere dal pullman un ragazzo nero. Protagonista dell'aggressione un autista Cotral, azienda dei trasporti della Regione Lazio. L'episodio è avvenuto intorno alle 22 dell'8 luglio al termine della corsa Ferentino-Stabilimento Fca (cancello 4) di Piedimonte San Germano (Frosinone) . Il video della scena - diffuso inizialmente in una chat riservata - è finito in rete e in poco tempo diventato virale. La Procura di Cassino indaga per lesioni.

"Il comportamento dell'autista che ha malmenato un passeggero nel tentativo di farlo scendere dal bus è inaccettabile e l'azienda ha già attivato l'iter disciplinare previsto in queste circostanze - fa sapere in una nota l'azienda -. Cotral respinge con forza ogni forma di violenza, anche perché da una prima ricostruzione dei fatti e dalle immagini del video apparso in rete si evince chiaramente che l'autista non si trovasse in alcuna situazione di pericolo".



Sembra che il passeggero volesse salire sul bus nonostante questo fosse fuori servizio. Si apprestava infatti ad andare al cancello 1 per riprendere la corsa. Secondo quanto si apprende dai media locali, inoltre, subito dopo l'accaduto è stata chiamata un'ambulanza che h medicato le (lievi) ferite riportare dal ragazzo.



Pm indaga per lesioni - La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'aggressione. Il reato ipotizzato al momento è quello di lesioni. Il procedimento è coordinato dal procuratore capo di Cassino Luciano D'Emmanuele che attende una prima informativa da parte dei carabinieri. Solo dopo si potrà procedere alla formale iscrizione nel registro degli indagati del dipendente dell'azienda di trasporti regionale.