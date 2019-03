Roma, "Nera, via dall'Italia": botte e insulti razzisti a una mamma con due bambini

"Vattene via neg.. di mer..", "hai rotto il caz..", "te ne devi annà via dall'Italia, ve ne dovete annà via da qua". E dopo gli insulti razzisti le botte. E' quanto accaduto in piazza Euclide ai Parioli, Roma, a una donna che camminava con i suoi due figli. L'autore del gesto, un italiano di 44 anni, è stato poi denunciato alla polizia. Ad assistere alla scena un agente del commissariato Villa Glori, libero dal servizio, che è intervenuto immobilizzando l'aggressore, che per tutta risposta l'ha insultato. L'uomo dovrà rispondere di discriminazione razziale, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.