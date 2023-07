Brescia, frode fiscale per 160 milioni di euro: 10 arresti

Frode fiscale per circa 160 milioni di euro a Brescia.

La guardia di finanza della città lombarda, coordinata dalla Procura, ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di dieci persone, 6 in carcere e 4 ai domiciliari, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Sono 80 in tutto gli indagati, oltre a 48 le società coinvolte, 21 delle quali straniere.