Udine, a 16 anni guida l'auto della madre e si ribalta: morto | Prima dello schianto un video su Instagram

Un ragazzo di 16 anni, Daniele Burelli, è morto a San Daniele del Friuli (Udine) dopo aver perso il controllo dell'auto che stava guidando e che aveva sottratto alla madre. La vettura si è ribaltata dopo aver centrato un palo della luce . A bordo c'erano sette coetanei , tra cui una ragazza, rimasti feriti non in modo grave. La vittima è rimasta incastrata tra le lamiere ed è morta sul colpo. Prima dello schianto i minori hanno postato un video su Instagram in cui si vedono ridere e scherzare: "Siamo in otto su un'auto da 5".

Come riportano i media locali, la madre era uscita a cercare il figlio perché, svegliatasi nel cuore della notte, si era accorta che l'auto non era in garage. I minori a bordo del veicolo sono tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto, dopo neanche dieci chilometri di tragitto, sulla provinciale 5 tra Rodeano e San Daniele del Friuli, intorno alle due di notte. Dopo aver abbattuto il palo delle luce, l'auto, una Opel Corsa, ha travolto un cartello stradale e si è ribaltata.

Poco prima del tragico schianto, uno dei minori a bordo, aveva girato un breve video in cui si vedono gli altri ridere e scherzare e lo aveva pubblicato su Instagram con il commento: "In 8 in una macchina da 5".