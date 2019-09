Roma, auto si schianta nella notte: lei stava telefonando al fidanzato, lui la sente morire in diretta

Una ragazza di 28 anni è stata trovata morta in un'auto all'interno di un fosso a Roma vicino la complanare di via Cristoforo Colombo, all'altezza del Grande raccordo anulare. L'incidente è avvenuto alle tre del mattino, la ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in un punto che è poco visibile dalla strada. A dare l'allarme il suo fidanzato che al momento dell'incidente era al telefono con lei.

La morte in diretta telefonica - Claudia Oliva, questo il nome della vittima 28enne, stava tornando a casa e durante il tragitto era al telefono col suo fidanzato. E' stato lui a lanciare l'allarme perché l'ultima cosa che ha sentito durante la chiamata sono stati i rumori delle lamiere della macchina che si accartocciavano.



"Sono distrutto, aiutatemi, è accaduto qualcosa di tremendo". Questo quanto riferito dal giovane alla polizia. Immediatamente, anche grazie alle cellule telefoniche, le pattuglie hanno identificato la zona nella quale si trovava Claudia. Purtroppo per lei non c'era nulla da fare. La zona dove la sua auto si è schiantata è fitta di vegetazione ai lati strada ed è stato anche difficile recuperare il corpo. Il magistrato ha disposo l'autopsia. Si cerca di capire la dinamica dell'incidente e se magari, la stessa telefonata, possa essere stato elemento di distrazione fatale per la giovane.