Trieste, portuale no Green pass intubato: "Ho i polmoni distrutti, pentito di non essermi vaccinato"

Ansa

"Sono sempre intubato: mi hanno bucato dappertutto per salvarmi, mi hanno detto che i polmoni sono veramente distrutti". E' la testimonianza di un portuale triestino che ha partecipato alle manifestazioni no Green pass e che ora è ricoverato in ospedale per il Covid. "Mi sono pentito di non essermi vaccinato - ammette -. Ero uno di quelli che protestavano. Ero un no vax. Eravamo tutti a dire la nostra e ora sono qua. Ma adesso ho cambiato idea".