Trieste, viaggio tra i no vax pentiti: "Ora sì che mi vaccinerei"

"Se tornassi indietro sì che mi vaccinerei". Queste le parole di un uomo ricoverato all’ospedale Cattinara di Trieste dove l’inviata di "Zona Bianca" entra per parlare con i no vax ricoverati. Mentre il Friuli Venezia Giulia si prepara a diventare zona gialla, i reparti e le terapie intensive sono già al completo di pazienti affetti da Covid che hanno deciso di non vaccinarsi: "Andare alla finestra a cercare un po’ di ossigeno e non trovarlo, ti fa vedere la morte".

Dopo le proteste nelle piazze di Trieste contro il vaccino e il green pass, alle telecamere di Rete 4 c’è ancora chi rimane scettico sugli effetti del vaccino: "E se capita a lei di morire perché ha fatto il vaccino? Ci sono delle cure per ogni malattia, per questa sono state volutamente omesse". Secondo il personale medico sanitario si sta lavorando di più della prima ondata del covid.