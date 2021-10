Trieste, organizzatori annullano corteo no Green pass: restate a casa

Ansa

Gli organizzatori della manifestazione no Green pass, indetta per venerdì a Trieste, hanno annullato il corteo. Stefano Puzzer, portavoce del Coordinamento 15 ottobre, ha lanciato un appello sui social: "Non venite qui, non voglio mettere a repentaglio la vostra incolumità. Fidatevi di me, non ho pressioni ma rimanete a casa vostra, verrò io nelle vostre città. Non muovetevi per venire a Trieste, è una trappola bella e grossa".