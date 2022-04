Trieste, licenziato "Per giusta causa" il leader No Green Pass Stefano Puzzer

Stefano Puzzer paga la protesta No Green pass. Il portuale triestino a capo del movimento aveva allestito un tavolino in piazza del Popolo a Roma, "dove aspetterò che venga a parlarci qualcuno. Io spero che verranno, visto che nessuno ci ha risposto. Finché qualcuno non verrà a rispondermi, io rimarrò qui", aveva detto. La cosa non è passata inosservata alla Questura di Roma che ha predisposto un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno nella Capitale. Puzzer dovrà fare rientro a Trieste entro le 21 di mercoledì. In caso di violazione - viene spiegato - commetterà un nuovo reato. A quanto riferito, verrà denunciato alla Procura per manifestazione non preavvisata.