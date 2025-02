Trova un topo negli spinaci surgelati: "Abbiamo dovuto conservare la testa"

La donna, insieme al marito, è tornata con la testa del topo e la busta di surgelati nel supermercato dove aveva acquistato la confezione per lamentarsi con il titolare: "Lui si è scusato, ha fatto delle foto per segnalare l'episodio alla catena del supermercato". Oltre al danno, però, perché Mariagrazia ha dovuto conservare la testa del roditore nel suo congelatore in attesa dell'intervento dell'Asl per poter avere una prova sulla sua denuncia: "Lo abbiamo tenuto per qualche settimana - ha aggiunto -, è stato veramente traumatico". Anche il rimborso è stato minimo: "Sono rimasta delusa e umiliata - conclude ancora la donna -, perché la catena del supermercato mi ha contattato via mail per scusarsi e dirmi che se fossi andata nel loro supermercato più vicino a casa mia avrei potuto portare le buste vuote di surgelati e me le avrebbero cambiate con delle confezioni vuote, senza lo scontrino. Denuncia? Non so se posso farlo, stiamo facendo delle valutazioni".