Roberto, rimasto zoppo perché operato da un chirurgo con il Parkinson

Un'operazione all'alluce che doveva essere ‘semplicissima’. Invece, Roberto, che prima di entrare in sala operatoria camminava normalmente, esce da quella stessa sala invalido a vita. Sì, perché il chirurgo che ha eseguito l’intervento a Trieste, come sembrerebbe dal servizio in onda a "Le Iene", ha il morbo di Parkinson, una malattia incompatibile con il mestiere di chirurgo. Roberto, però, scopre la patologia del dottore solo dieci giorni dopo essersi sottoposto l’intervento.



A “Le Iene” l’uomo racconta che già durante l’operazione qualcosa non andava: “Vedevo una mano tremolante, già dalla prima sutura. Poi mi ha tagliato il piede e vedevo che non riusciva a fermarsi, come se dovesse forzarsi per arrestare la sua azione. Mi ha rovinato”.



Veronica Ruggeri ha incontrato il dottore che ha diagnosticato la malattia al chirurgo: “Ha creato dei danni. Detto tra me e lei è una testa di ca**o, con quella malattia lì non si può operare”. Poi l’inviata de “Le Iene” ha parlato direttamente con il chirurgo, che si giustifica: “Non ho nulla, lei sta dicendo delle stupidaggini”. Poi ha chiamato la Polizia per fare allontanare Veronica. Intanto Roberto continua a pagare le conseguenze di quell’intervento.