Ragazza violentata a Lignano, fermati erano affidati a una comunità di minori

I due adolescenti fermati con l'accusa di violenza sessuale su una 15enne a Lignano Sabbiadoro erano affidati a una comunità lombarda che accoglie minori stranieri non accompagnati o con problemi giudiziari. Uno dei due ha precedenti penali. Un altro ragazzo di 17 anni che era con loro è stato denunciato in stato di libertà. I tre, tutti stranieri, erano in vacanza nella località in provincia di Udine assieme alla comunità che li ospita.