Pordenone, cede ponticello e scolaresca in gita finisce nel fiume: bambini salvati dai vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per una scolaresca di Meduno (Pordenone) in gita scolastica sul fiume Meduna.

L'allarme è scattato intorno alle 14 del 12 aprile, quando alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Pordenone è arrivata la richiesta di soccorso.

Come ricostruisce Il Gazzettino, un gruppo di bambini, tra i 6 e i 7 anni, e quattro educatori sono rimasti bloccati nel greto del torrente, perché, nel tentativo di attraversarlo, un ponticello in cemento ha ceduto. Così la scolaresca si è trovata senza via di fuga su una lingua di terra in mezzo al fiume Meduna.

La scolaresca è stata prontamente raggiunta dai vigili del fuoco con un gommone da rafting opportunamente vincolato. Così tutti i bambini e le maestre che li accompagnavano nell'escursione didattica sono stati trasportati dalla lingua di terra alla sponda del fiume alla riva.

Fortunatamente, nessuno dei partecipanti all’uscita educativa è rimasto ferito. Per i bambini il ricordo di un'avventura a lieto fine.