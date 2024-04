Suviana, studenti in gita salvi per miracolo: "Si sono allontanati per l'odore di bruciato, poi il botto"

Un gruppo di 60 studenti della scuola medie di Vignola poteva restare coinvolto nell’esplosione del lago di Suviana. I ragazzi, in gita scolastica, si sono salvati per miracolo, come raccontato dalla preside dell'istituto Brunella Maria Maugeri a "Mattino Cinque News": "Intorno alle 16.30 siamo venuti a conoscenza della tragedia - ha raccontato la dirigente scolastica -, mi sono sincerata che i ragazzi fossero al sicuro chiamando i loro accompagnatori.

A salvare i ragazzi un odore insolito nell'area dove stavano facendo merenda. Questo ha indotto gli insegnanti a spostare anticipatamente il gruppo verso la prossima destinazione programmata, Rocchetta Mattei, deviando dal programma originale di mezz’ora: "Per fortuna, mi è stato raccontato che appena hanno sentito odore strano, di bruciato, si sono allontanati - ha proseguito la preside -. Avevano appena fatto visita alla centrale per le competenze tecnologiche".

Da Rocchetta Mattei, studenti e insegnanti hanno avvertito l’esplosione proveniente dalla zona della centrale, e hanno assistito al via vai di soccorsi diretti nel luogo della tragedia: "Dal pullman hanno sentito il boato e hanno visto i primi soccorsi, c'è sollievo per una tragedia sfiorata".