No Green pass, portuale di Trieste con il Covid dopo le proteste: "Forse è stata l'acqua degli idranti"

Avrebbe contratto il Covid Fabio Tuiach, portuale ed ex pugile, tra i partecipanti in questi giorni alle proteste no Green pass a Trieste. Ad annunciarlo è stato lo stesso Tuiach attraverso il suo canale Telegram. Il portuale, ex consigliere comunale, osserva: "Forse l'acqua degli idranti non mi ha fatto bene"; riferendosi alle fasi di sgombero dell'area antistante il varco 4 del porto.