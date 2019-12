Trieste, consigliere di estrema destra: "Gesù era ebreo? Mi sento offeso" | Dopo la gaffe lascia la politica

"Liliana Segre ha detto che Gesù era ebreo: da cattolico mi sono sentito offeso". Dopo essere finito nel vortice delle polemiche e dell'ironia social per queste parole, il consigliere comunale di Trieste Fabio Tuiach, di estrema destra, ha deciso di lasciare la politica e l'Italia per trasferirsi in Francia. "Voglio arruolarmi nella Legione straniera e cambiare vita. Per adesso mi prendo un mese di pausa dal lavoro e dal Comune", ha dichiarato.