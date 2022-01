Morto durante l'ultimo giorno di stage, il paese di Lorenzo Parelli sotto shock

Dal Web

Increduli, sotto shock, gli abitanti di Castions di Strada, piccolo paese in provincia di Udine, ancora non vogliono credere alla morte di Lorenzo Parelli, lo studente 18enne che ha perso la vita venerdì all'ultimo giorno dello stage in fabbrica. Gli abitanti si sono stretti nel riserbo e non vogliono commentare la tragedia, limitandosi a ricordare soltanto il giovane, sempre sorridente. La piccola comunità è stata di recente colpita anche da un altro lutto: il 16 gennaio un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente mentre si trovava in sella alla propria moto da cross.