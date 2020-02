Coronavirus, primo caso positivo in Friuli Venezia Giulia

Primo caso positivo in Friuli Venezia Giulia: una persona di Gorizia è risultata positiva a entrambi i tamponi faringei previsti dal protocollo. Lo ha confermato la Regione spiegando che i campioni sono stati inviati all'Istituto Superiore della Sanità per la conferma dell'esito. Il paziente è stato preso in carico dal Servizio sanitario regionale ed è stato posto in quarantena.