02 agosto 2021 13:54

"L'orsacchiotto promesso andava consegnato": così il "Babbo Natale dei Bambini" lo porta sulla tomba della piccola Elisa a Pordenone

Quell'orsacchiotto era una promessa fin dai tempi della campagna #salviamoElisa e andava consegnato. Così quel regalo, anche se postumo, è arrivato a destinazione. Andrea, giovane di Taglio di Po (Rovigo), si è, infatti, recato al cimitero di Azzano Decimo (Pordenone), sulla tomba di Elisa Pardini, la bimba di 6 anni, colpita da una grave forma di leucemia e scomparsa l'anno scorso dopo due trapianti e dopo aver trascorso la sua infanzia al Bambino Gesù di Roma. "L'orsacchiotto l'aveva comprato molto prima che la piccola Elisa ci lasciasse, convinto come noi tutti che ce l'avrebbe fatta e che sarebbe riuscito a donarglielo di persona. Aveva organizzato oltretutto nel suo paese, in un teatro, una serata dedicata interamente a Elisa, nonostante le mille difficoltà causate dalla situazione pandemica": è con queste parole che il papà di Elisa, Fabio, ha voluto ringraziare Andrea sulla pagina social dedicata alla figlia. "Un gesto veramente nobile, - ha aggiunto Fabio Pardini. - Andrea si prodiga ormai da anni a fare compagnia, nelle poche ore libere che ha a disposizione, ai bambini purtroppo terminali o gravemente ammalati, cercando di stare vicino alle famiglie così duramente colpite: si veste generalmente da Babbo Natale (è conosciuto come il Babbo Natale dei Bambini), per portare un attimo di spensieratezza e un sorriso". E lo ha fatto anche stavolta, pur se davanti a una tomba