Addio alla piccola Elisa sconfitta dalla leucemia | I genitori: "Siamo morti con lei"

"Elisa, il nostro cucciolo, ci ha lasciati soli... è morta... e io e Sabina con lei... 27/06/2014-09/04/2020...". Con questo scarno messaggio Fabio Pardini ha dato via Facebook la notizia del decesso della sua bimba, che era stata protagonista della campagna social #SalviamoElisa . La bimba, 6 anni, era stata colpita da una rara forma di leucemia e da tre anni tutta la famiglia si era trasferita da Pordenone a Roma per le cure al Bambino Gesù. Due trapianti di midollo, il sacrificio dei suoi genitori e la solidarietà da tutta Italia non hanno risparmiato Elisa da un triste destino. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano peggiorate.

Di qualche ora prima lo sfogo della mamma di Elisa, Sabina, nel commentare la situazione attuale in piena emergenza sanitaria da coronavirus. "Non so cosa darei per *Restare a casa* - scriveva. - Purtroppo sono 3 anni che non vedo più né la casa ne gli affetti più cari... Il destino è stato veramente crudele... Io e il mio compagno Fabio pur di riuscire a salvare la nostra piccola Elisa (affetta da una leucemia rara e gravissima) abbiamo lasciato tutto e tutti (siamo di Pordenone e ci siamo trasferiti a Roma sono 600 km di distanza) pur di starle vicino 24 su 24 senza mai uscire dalla stanza dell'ospedale".

"La nostra è veramente una vita infernale, piena di continue problematiche, - concludeva. - Tenete duro, lo so che non è facile ma credetemi ce la potete fare, si tratta ancora almeno per voi di aspettare non così tanto tempo. Per noi rimane ancora una grande incognita, grazie a chi vorrà condividere una preghiera o un pensiero positivo".



Papà Fabio aveva fatto conoscere il dramma della sua famiglia sui social, lanciando la campagna #SalviamoElisa, mettendosi così alla ricerca di un donatore compatibile per ridare la vita alla sua bimba. Ma entrambi i trapianti di midollo ai quali la piccola è stata sottoposta hanno avuto esito negativo.

Più volte, attraverso Facebook, Fabio Pardini aveva lanciato appelli, l'ultimo era stato accolto dal duo Sofì e Luì di Me contro te, che avevano fatto arrivare pochi giorni fa ad Elisa, loro fan, un loro messaggio. "Elisa è felicissima", aveva fatto sapere il genitore, ringraziando tutti quelli che avevano contribuito a interpellare gli artisti per la sorpresa.

"La situazione è molto complicata", scriveva papà Fabio a fine marzo, cercando di tenere aggiornati tutti i follower della sua pagina sulle condizioni di Elisa. Fino all'ultimo, tragico, post.