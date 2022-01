Donna scomparsa a Trieste, il marito: "Spero che quel corpo non sia di Lilly"

Dopo il ritrovamento all'interno di due sacchi neri di un cadavere di donna in un'area boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, aumentano le probabilità che possa trattarsi di Liliana Resinovich, la 62enne scomparsa nel nulla il 14 dicembre scorso.

"Spero ancora che quel corpo non sia di Lilly", ha detto a "Mattino Cinque News", il marito di Liliana, Sebastiano Visintin. "La cosa sconvolgente - racconta l'uomo - è che il corpo sia stato trovato in questo contesto, ci sono ancora troppe domande a cui non riesco a trovare risposte". Visintin non sapeva che il luogo del ritrovamento del corpo è avvenuto dopo una segnalazione di Claudio Sterpin, l'amico con cui Resinovich si vedeva sempre più di frequente negli ultimi tempi: "Vuol dire che lui ha qualche idea sulla vicenda...".