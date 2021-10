Dopo aver partecipato alle manifestazioni no Green pass dei giorni scorsi 56 persone hanno contratto il Covid: sono tutte non vaccinate. Lo conferma Fabio Barbone, l'epidemiologo che guida la task force anti Covid in Fvg. "Sono manifestanti che per giorni sono scesi in piazza senza mascherina, trascorrendo molto tempo assieme - spiega -. Se c'era anche qualcuno asintomatico, il virus si è diffuso più facilmente".