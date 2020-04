Coronavirus, va a fare la spesa 11 volte in un giorno: anziana sanzionata a Treviso

Coronavirus, Milano: misurazione della temperatura prima di fare la spesa LaPresse 1 di 25 LaPresse 2 di 25 LaPresse 25 di 25 LaPresse 25 di 25 LaPresse 25 di 25 LaPresse 25 di 25 LaPresse 25 di 25 LaPresse 25 di 25 LaPresse 25 di 25 LaPresse 10 di 25 LaPresse 11 di 25 LaPresse 12 di 25 LaPresse 13 di 25 LaPresse 14 di 25 LaPresse 15 di 25 LaPresse 16 di 25 LaPresse 17 di 25 LaPresse 18 di 25 LaPresse 19 di 25 LaPresse 20 di 25 LaPresse 21 di 25 LaPresse 22 di 25 LaPresse 23 di 25 LaPresse 24 di 25 LaPresse 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' andata a fare la spesa ben undici volte in un giorno e per questo motivo la polizia locale l'ha sanzionata con una contravvenzione di 280 euro (che aumenterà a 400 euro se non pagata entro 30 giorni). L'episodio è avvenuto sabato nel centro di Grado (Trieste). L'anziana donna era stata notata dai vigili nell'arco della stessa giornata in strada, dove era uscita per fare di volta in volta piccoli acquisti alimentari.