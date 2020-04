Infermiera positiva a spasso con la famiglia, 34enne in quarantena esce per le sigarette, donna finge una reazione allergica: incoscienti e multati

Per la donna è scattata la denuncia penale, a carico suo e del marito ci sono anche le sanzioni amministrative.

Fingono una reazione allergica, multati - Diversi altri i casi di persone che hanno violato le restrizioni anti-contagio. Una coppia, sorpresa in auto a Carbonia (Cagliar), ha finto un'emergenza per un problema di salute. "Ho avuto una violenta reazione allergica per alcune cose che ho mangiato - ha detto la donna, 36 anni, in auto con il compagno 34enne, entrambi noti consumatori di stupefacenti .-. Non avevo antistaminici in casa e siamo usciti per comprarli". L'uomo che era alla guida non si è fermato all'alt imposto dalla polizia ma è stato bloccato poco dopo. La donna ha detto di soffrire di una grave allergia alimentare e di essere uscita con il convivente alla ricerca di una farmacia. In realtà i due non erano nelle vicinanze di una farmacia, hanno provato a giustificarsi dicendo di averla trovata chiusa e di aver comprato il farmaco da un'altra parte, ma non avevano lo scontrino. Per i due è scattata la multa. L'uomo è stato anche denunciato per non aver rispettato l'alt.

Esce per incontrare la fidanzata, denunciato -. Inoltre, un 27enne di Roma è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per aver violato la Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per incontrare la fidanzata. L'uomo, sottoposto alle misure per precedenti penali, con obbligo di soggiorno nel comune di Roma e di permanenza in casa dalle ore 21 alle ore 7, era uscito dalla sua abitazione, in via Cesare Lombroso, per raggiungere la fidanzata, una 21enne romana. I militari hanno notato la coppia in strada lungo via di Torrevecchia e li hanno fermati per un controllo. E' emerso quindi che l'uomo aveva violato gli obblighi senza motivo né autorizzazione ed è stato denunciato. Entrambi sono stati sanzionati per aver violato le misure anti-contagio.

Viola la quarantena per le sigarette - A Brescello (Reggio Emilia) una 34enne era confinata nella sua abitazione in quarantena per essere venuta a contatto diretto con pazienti positivi. Ma la donna è uscita per andare a comprare le sigarette ed è stata denunciata dai carabinieri per epidemia colposa e inosservanza del divieto assoluto di lasciare la sua casa. I militari l'hanno sorpresa mentre camminava a piedi da sola per le strade del paese.noto per la saga di Don Camillo.

Tentano la fuga, bloccati e denunciati - Due uomini e una donna tra i 20 e i 30 anni, all'avvicinarsi degli agenti che stavano per controllarli, si sono dati alla fuga a piedi. I tre erano a Firenze, in via Baracca, intorno alle 3,30 di notte. I poliziotti sono riusciti a fermarli e a denunciarli per resistenza a pubblico ufficiale. I tre, tutti peruviani, sono anche stati multati.