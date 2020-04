Coronavirus, raggiunto il picco ma i contagi ancora non calano | Più controlli e sanzioni nei prossimi giorni di lockdown

Non bisogna abbassare la guardia, l'epidemia di coronavirus miete ancora troppe vittime e il numero dei contagi, per quanto stabilizzato, non accenna a diminuire sensibilmente. E' questo il messaggio di Protezione civile, virologi, medici e scienziati, che chiedono alla popolazione ancora uno sforzo e il rispetto del lockdown. Per questo motivo in questi giorni, e per la prossima settimana che ci avvicina alla Pasqua, vengono intensificati i controlli. Aumentano intanto le persone sanzionate.