Caso Lilly, l'amico Claudio: "Non so se andrò al funerale, prova troppo pesante"

Saranno celebrati in forma privata martedì 25 gennaio i funerali di Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa il 14 dicembre e trovata morta il 5 gennaio, ma l'amico Claudio forse non ci sarà. "Preferisco non esserci. - rivela a "Mattino Cinque News" l'uomo legato da un'amicizia quarantennale - Se ci sarò, starò defilato, lontanissimo dai parenti. Il martedì era il nostro giorno da mesi e lei sarebbe dovuta essere qua, per questo motivo non posso partecipare con pensieri simili in testa".

Leggi Anche Cadavere trovato a Trieste, è il corpo di Lilly Resinovich

Claudio parla del marito di Lilly - "Sebastiano è il marito, ha il diritto di essere presente, ma se potesse scegliere lei chi far venire al funerale, forse sceglierebbe di fa venire me e non Sebastiano, può essere o almeno lo spererei" aggiunge l'uomo che ribadisce: "É una prova troppo grossa per me andare al funerale di Lilly".