Caso Lilly, i timori del marito: "Ho paura di essere incastrato"

A "Mattino Cinque News" torna a parlare Sebastiano, il marito della donna scomparsa a Trieste. "Ho paura di venire incastrato e di essere arrestato. - spiega l'uomo - In questi giorni ho aperto a tutti le porte di casa mia e, forse, avrò detto anche qualcosa di poco corretto e mi sarò contraddetto, ma sono peccati veniali, la mia innocenza è dentro il mio cuore. Non ho ucciso Liliana, il mio amore per lei è sempre stato forte e profondo".

Le nuove rivelazioni del marito - "Dopo la mia segnalazione sulla scomparsa di mia moglie, - ha raccontato Sebastiano - la polizia è venuta a casa e ha guardato negli armadi e nelle borse di Liliana e ha scoperto che tutte le sue cose erano qui: gli occhiali, il portafoglio e il caricabatterie per il cellulare. Io non ho mai messo le mani nelle sue cose".

Domande senza risposte - "Io ancora spero che non sia lei, è sconvolgente che abbiano trovato questo corpo. Ho troppe domande cui non riesco a dare delle risposte" ha concluso il marito, che attende l'esito dell'autopsia.