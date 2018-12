Fratello pentito ucciso, possibile che l'ordine sia partito dalla Calabria

L'ipotesi che il mandato di morte contro Bruzzese sia maturato in Calabria e che i due esecutori materiali dell'omicidio provenissero proprio da questa regione viene ritenuta "assolutamente fondata" a livello giudiziario ed investigativo.



I contatti in corso tra le Procure antimafia di Reggio Calabria e di Ancona hanno proprio lo scopo di ricostruire la personalità della vittima e del fratello, oltre che di verificare le modalità organizzative ed esecutive dell'uccisione di Marcello Bruzzese, che era a tutti gli effetti un collaboratore di giustizia, anche se non coperto da anonimato.



Salvini: "Bruzzese veva chiesto di uscire dal sistema di protezione" - I dati della criminalità nelle Marche sono "in diminuzione. Cercheremo di essere ancora più attenti, poi questo signore, a cui ovviamente va un pensiero, una preghiera, aveva chiesto già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione, vediamo che cosa non ha funzionato", ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Salvini al suo arrivo alla Prefettura di Pesaro per il comitato dell'ordine e della sicurezza.