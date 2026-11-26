Lei era nell'aula di tribunale a Grosseto, una laureanda intenta a incamerare quante più informazioni possibili da metabolizzare e riversare nelle pagine della tesi. Lui era nella stessa aula, come imputato per il disastro della Costa Concordia in cui persero la vita 32 persone. Così Angela Cipriano e Francesco Schettino si sono visti dal vivo per la prima volta. Così hanno iniziato a incrociarsi, in totale per 72 udienze: "Iniziai a parlare con lui, commentavamo il processo, ci chiamavamo 'comandante' e 'dottoressa'". Poi il carcere, un silenzio tombale durato sei anni. Solo dopo un'altra tragedia i contatti si sono riallacciati, fino a stringersi in una relazione vera e propria: "A oggi sono tre anni, che finora non abbiamo mai pubblicamente condiviso".