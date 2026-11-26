Francesco Schettino e l'amore in un'aula di tribunale, Angela Cipriano: "Mi ha salvato dal vuoto | Ora nessun progetto, siamo scaramantici"
La donna esce per la prima volta allo scoperto dopo tre anni: "La sua prima parola fu no, mi chiamava due volte a settimana da Rebibbia. Ora sono contenta"
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Lei era nell'aula di tribunale a Grosseto, una laureanda intenta a incamerare quante più informazioni possibili da metabolizzare e riversare nelle pagine della tesi. Lui era nella stessa aula, come imputato per il disastro della Costa Concordia in cui persero la vita 32 persone. Così Angela Cipriano e Francesco Schettino si sono visti dal vivo per la prima volta. Così hanno iniziato a incrociarsi, in totale per 72 udienze: "Iniziai a parlare con lui, commentavamo il processo, ci chiamavamo 'comandante' e 'dottoressa'". Poi il carcere, un silenzio tombale durato sei anni. Solo dopo un'altra tragedia i contatti si sono riallacciati, fino a stringersi in una relazione vera e propria: "A oggi sono tre anni, che finora non abbiamo mai pubblicamente condiviso".
Le udienze da laureanda e il primo no di Schettino
È la stessa Angela Cipriano, sulle pagine del Tirreno, ad ammetterlo per la prima volta: "Sono la compagna di Francesco Schettino. L'ho conosciuto durante gli anni del processo, ma in quel periodo tra lui e me non c'era nessun tipo di rapporto. Da laureanda avevo preparato la mia tesi su come i media, nello specifico Il Tirreno, avevano trattato il caso Concordia. Non avevo mai visto il comandante in vita mia. Andai in aula perché, mentre stavo ultimando la tesi, l'unica voce che mi mancava era proprio la sua". Alla prima richiesta di un'intervista, Schettino rispose no: "La relatrice mi aveva detto: "Se mi porti a casa anche l'intervista a Schettino chiedo la lode". L'intervista non ci fu nella tesi, ma la lode arrivò lo stesso".
Le udienze in sala stampa, il carcere e i sei anni di nulla
Poi da poche udienze, utili alla stesura della tesi in Scienze politiche, si è passati alla scrittura di un libro sul caso. "Se prima stavo seduta in platea con il pubblico, da lì in poi entrai come giornalista e mi sedevo in sala stampa. Un giorno andai di nuovo dal comandante e gli dissi: "Stavolta sto scrivendo un libro e vorrei di nuovo intervistarla". Ma anche in quel caso mi rifilò un no". Il confronto tra i due diventava sempre più assiduo: "C'era un rapporto cordiale ma formale: lui in aula, io in sala stampa". Fino all'ingresso in carcere dopo la sentenza di primo grado, "proprio nel giorno del mio compleanno, il 12 maggio 2017. Gli mandai un messaggio: "Mi dispiace". Mi rispose poco prima di consegnare il cellulare all'ingresso del carcere: "Ho fiducia nella giustizia". Da lì in poi non ci sentimmo più per sei anni fino al 2023".
I contatti ripresi, le chiamate dal carcere e l'inizio della relazione
Angela Cipriano racconta di aver fatto solo un tentativo di spezzare quel silenzio, con una mail che Schettino ha detto di non aver ricevuto: "Gli scrissi: capisco che ti trovi nell'ultimo posto in cui la vita avrebbe dovuto mettere un uomo come te. So anche che sei forte e sono sicura che sei riuscito a farti apprezzare anche in un ambiente come quello in cui stai vivendo". Poi nel maggio 2023 è stato Francesco Schettino a riprendere i contatti, dopo aver saputo dell'incidente aereo mortale che aveva coinvolto il cugino della donna, il colonnello Giuseppe Cipriano, a Guidonia. "Francesco venne a sapere della tragedia a maggio e mi chiamò per farmi le condoglianze. Da lì abbiamo ripreso a sentirci. Ci chiamavamo due volte a settimana e grazie al servizio mail ci scrivevamo ogni giorno. A ottobre 2023 lo raggiunsi a Meta di Sorrento durante un permesso premio, da lì iniziò la nostra storia".
"Mi ha aiutato a uscire dal vuoto"
"I permessi duravano 6-7 giorni, lui poteva uscire nei limiti fissati dalle prescrizioni. In media ogni 45 giorni beneficiava dei permessi, durante i quali potevamo stare soltanto a Meta, il suo paese. Da lì in poi, fino a oggi, abbiamo vissuto il nostro rapporto sempre e solo nella più totale privacy", continua a ricordare Angela Cipriano. Un incontro, quello con Schettino, arrivato nel momento più nero della vita della donna: "Avevo perso mio padre nel 2017, mia mamma nel 2021 e mio cugino nel 2023. Francesco è stata la persona che mi è stata più vicina nel mio dolore, nei miei lutti. Era lui a darmi gli strumenti per elaborare i miei lutti e uscire dal vuoto. Credo si siano incontrate due persone che attraversavano esperienze profondamente diverse ma che hanno saputo trovare nel dialogo e nella comprensione reciproca una risorsa preziosa".
La nuova vita dopo la cella: "Nessun progetto, siamo scaramantici"
Sulle colpevolezze nel caso della Costa Concordia, Angela Cipriano non transige: "Le sue responsabilità sono state accertate. Ma ci siamo dimenticati troppo a lungo che in plancia lui non era da solo e che altri hanno patteggiato. Indicare lui come unico responsabile non rende giustizia alla verità". Durante quegli anni, quelle 72 udienze e quegli incontri in aula e poi nel carcere di Rebibbia, Cipriano non ha conosciuto solo un comandante. Ma soprattutto "una persona sensibile, un uomo che avrebbe affrontato anche il carcere con dignità. La persona com'è apparsa sui media, a mio avviso, non è mai esistita".
Ora Francesco Schettino è uscito dal carcere. Non l'ennesimo permesso premio, ma la possibilità di scontare il resto della pena in affidamento ai servizi sociali. Lavorerà per un'agenzia che si occupa di bed & breakfast e case vacanza: "Nel massimo rispetto per tutto il dolore che questa storia si porta dietro, dopo che per due anni sono stata a trovarlo a Rebibbia, ora sono contenta. Per scaramanzia non abbiamo fatto nessun progetto. Francesco starà a Meta, io tornerò a Grosseto dove vive mio figlio, poi tornerò qua da lui".