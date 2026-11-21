Nell'aprile dello scorso anno, Schettino aveva deciso di ritirare la richiesta di semilibertà lavorativa, che gli avrebbe consentito di trascorrere parte della giornata fuori dal penitenziario, rientrando successivamente in carcere. Secondo quanto riferito dai suoi legali, alla base della rinuncia ci sarebbe stata l'assenza delle condizioni necessarie per portare avanti il progetto. In particolare, sarebbero emerse difficoltà nel concretizzare la proposta di lavoro precedentemente associata alla Fabbrica di San Pietro in Vaticano. La rinuncia all'istanza, dunque, non ha modificato la sua condizione detentiva, né ha comportato la perdita della possibilità di usufruire dei permessi già previsti.