Francesco Schettino esce dal carcere: primo permesso dopo nove anni
Condannato a 16 anni di reclusione, l'ex comandante si trova nel carcere di Rebibbia dal maggio 2017, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali
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L'ex comandante Francesco Schettino, detenuto a Rebibbia dal maggio 2017 dove sta scontando la pena definitiva di 16 anni di reclusione per il naufragio della Costa Concordia, può beneficiare dell'affidamento in prova ai servizi social che gli consente di lasciare temporaneamente il carcere. Come riporta il quotidiano La Nazione si tratta di misure previste dall'ordinamento penitenziario, arrivate al termine di un severo percorso rieducativo e della condotta tenuta in questi anni in carcere.
Nell'aprile dello scorso anno, Schettino aveva deciso di ritirare la richiesta di semilibertà lavorativa, che gli avrebbe consentito di trascorrere parte della giornata fuori dal penitenziario, rientrando successivamente in carcere. Secondo quanto riferito dai suoi legali, alla base della rinuncia ci sarebbe stata l'assenza delle condizioni necessarie per portare avanti il progetto. In particolare, sarebbero emerse difficoltà nel concretizzare la proposta di lavoro precedentemente associata alla Fabbrica di San Pietro in Vaticano. La rinuncia all'istanza, dunque, non ha modificato la sua condizione detentiva, né ha comportato la perdita della possibilità di usufruire dei permessi già previsti.
La condanna a 16 anni per Francesco Schettino
Il nome dell'ex capitano, oggi 65enne, è rimasto indissolubilmente legato alla tragedia della Costa Concordia. Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, la nave urtò gli scogli nei pressi dell'Isola del Giglio, riportando una falla che ne provocò l'inclinazione, il successivo naufragio e la morte di 32 persone. La gestione dell'emergenza da parte del comandante finì immediatamente sotto accusa. Tra gli aspetti più controversi emersero il ritardo nella comunicazione dell'allarme generale e, soprattutto, l'abbandono dell'imbarcazione quando a bordo si trovavano ancora numerosi passeggeri e membri dell'equipaggio in attesa di essere messi in salvo.
La condanna a 16 anni è arrivata al termine di un lungo iter giudiziario, per una serie di reati che comprendono omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono della nave. Schettino ha iniziato a scontare la pena nel maggio 2017, entrando nel penitenziario romano di Rebibbia.