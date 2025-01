Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il naufragio costato la vita a 32 persone il 13 gennaio 2012, ha chiesto di accedere al regime di semilibertà. Schettino, infatti, ha maturato il termine che gli consente di accedere a misure alternative al carcere avendo già scontato oltre metà della pena. L'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma si terrà il 4 marzo.