"È una notizia che non avrei mai voluto leggere. Continuo a pensare che Francesco Schettino sia un assassino che ha ammazzato 32 persone. Non è stato in carcere perché ha rubato o ha fatto una rapina, lui dovrebbe scontare 32 ergastoli e invece ora è fuori. Non sono amareggiato solo per mio figlio, ma per tutte le persone che hanno perso un loro caro nel tragico naufragio della Concordia". E' amaro lo sfogo che Giovanni Girolamo, padre di Giuseppe che morì al Giglio nel gennaio 2012, consegna al quotidiano La Stampa. Quasi 15 anni fa perse il figlio, il musicista-eroe, che salvò una mamma con due bimbi gemelli di tre anni e mezzo.