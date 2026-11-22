"Schettino libero? Dovrebbe scontare 32 ergastoli": la rabbia del papà del musicista-eroe della Concordia
Nella notte dell'affondamento della nave, il 32enne Giuseppe Girolamo, imbarcato come musicista, cedette il suo posto a una mamma con due bambini
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"È una notizia che non avrei mai voluto leggere. Continuo a pensare che Francesco Schettino sia un assassino che ha ammazzato 32 persone. Non è stato in carcere perché ha rubato o ha fatto una rapina, lui dovrebbe scontare 32 ergastoli e invece ora è fuori. Non sono amareggiato solo per mio figlio, ma per tutte le persone che hanno perso un loro caro nel tragico naufragio della Concordia". E' amaro lo sfogo che Giovanni Girolamo, padre di Giuseppe che morì al Giglio nel gennaio 2012, consegna al quotidiano La Stampa. Quasi 15 anni fa perse il figlio, il musicista-eroe, che salvò una mamma con due bimbi gemelli di tre anni e mezzo.
Il ricordo del musicista-eroe della Concordia
Giuseppe Girolamo, 32 anni, suonava la batteria nella band della nave. Nella notte della tragedia cedette il suo posto sulla scialuppa di salvataggio a una madre e ai suoi due bambini. "Vada lei con i bambini, io prenderò un'altra scialuppa", disse alla donna. Ma Giuseppe non sapeva nuotare, per lui non c'era un'altra scialuppa e fu inghiottito dal mare mentre la nave affondava.
"Mio figlio è stato un eroe - sottolinea il padre, - perché ha salvato delle vite, sacrificando la sua. Ha fatto quello che avrebbe dovuto fare Schettino, che invece è stato vigliacco, è scappato e a mio avviso 16 anni di reclusione erano troppo pochi. Lui non li ha nemmeno scontati tutti e questo vuol dire che per quei giudici la vita di 32 persone vale appena 9 anni di carcere. Mi chiedo come possa sentirsi libero uno come Schettino".