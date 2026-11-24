Il rientro nella comunità d'origine è accompagnato da reazioni diverse. Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, che conosce Schettino da tempo, lo ha sentito al telefono e lo ha descritto come provato dalla costante attenzione mediatica, ma sereno. Anche Luigi Cafiero, amico d'infanzia ed ex vicino di casa, ha espresso il desiderio di riabbracciarlo, sostenendo che Schettino sia stato lasciato solo. Di segno diverso le parole di Antonio Cafiero, presidente del Circolo Capitani, che ha ricordato le responsabilità legate al ruolo di comandante e ha spiegato che oggi Schettino non è più socio dell'associazione.