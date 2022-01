Francesco Paolantoni: "Sospeso da Facebook perché segnalato dai No vax"

Facebook

Ha provato a rispondere ai No vax usando le sue armi (ironia e battute) e per questo al comico Francesco Paolantoni è stato sospeso l'account Facebook per un mese. "Dai, fatela la punturina. Da qui si è scatenato l'incredibile", racconta Paolantoni segnalato all'algoritmo del social per molestie e bullismo. "Sono vittima di un paradosso social".