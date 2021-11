Torino, un no vax minaccia la moglie vaccinata: denunciato per maltrattamenti

agenzia

In un appartamento del quartiere Mirafiori, a Torino, è dovuta intervenire la polizia per sedare l'ennesima lite tra un marito no vax e la moglie, regolarmente vaccinata contro il Covid. L'uomo, pronto anche a licenziarsi pur di non munirsi di Green pass, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia: più volte, infatti, aveva insultato la donna arrivando anche a minacciarla di non farla più uscire di casa.