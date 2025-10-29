Siti sessisti, Francesca Barra: "Mi sono sentita toccata nella dignità"

Per Barra, il contrasto alla diffusione in rete di immagini finte senza autorizzazione passa attraverso una maggiore regolamentazione "legale ma anche culturale". "Mi sono sentita toccata nella dignità perché qualcuno mi stava trattando come un oggetto e l'ho avvertito come un abuso di potere", spiega la conduttrice di "4 di sera weekend". E aggiunge: "La scelta di spogliarsi o meno è personale ma il problema sorge quando viene decontestualizzata e viene insinuato che le donne lo facciano sul posto di lavoro".