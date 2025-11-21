Frosinone, frana sulla ferrovia Roccasecca-Avezzano: deraglia un treno

I massi precipitati dal costone sono finiti sui binari, interrompendo la circolazione sulla tratta interna tra Lazio e Abruzzo. Cinque i passeggeri a bordo
© Ansa
Il treno regionale 20184 che collega Roccasecca, Sora e Avezzano è deragliato a causa di una frana, mentre transitava all'alba nel territorio di Arce (Frosinone). Alcuni massi sono finiti sui binari dopo essersi staccati dal versante montuoso che costeggia la linea ferroviaria, provocando il deragliamento del convoglio. A bordo del treno si trovavano cinque passeggeri e nessuno di loro risulta ferito.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. La linea Avezzano-Roccasecca, spesso indicata come "Ferrovia del Liri" in riferimento all'omonimo fiume, rappresenta un collegamento interno tra la parte meridionale della Ciociaria e la Marsica. Il percorso attraversa il fondovalle del Liri e la valle Roveto, connettendo Lazio e Abruzzo.