Caos a Roma Termini: ritardi record per i treni ad Alta Velocità, fino a 6 ore di attesa

"In mattinata c'è stato un incidente mortale in Calabria, all'altezza della stazione Praia a Mare (dove una donna è stata investita) - ha comunicato in una nota Trenitalia - tutti i treni coinvolti nella tratta sono stati sospesi e sono ripartiti alle 14:50 quando l'autorità giudiziaria ha dato il nulla osta". Ma anche se la linea è stata riavviata l'effetto ritardo è ancora in aumento alle 16. "Durante l'interruzione - ha aggiunto Trenitalia - è stato attivo un servizio sostitutivo con bus fra Sapri e Paola". L'investimento, che sembrerebbe un gesto volontario, si è verificato intorno alle 8:30 all'altezza di Praia a Mare. I ritardi hanno riguardato tre Frecciarossa e un Italo. Alle 14:20 il magistrato ha dato il nulla osta alla ripresa della circolazione sulla Battipaglia-Reggio Calabria.