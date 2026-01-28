Frana a Niscemi, cosa sta succedendo e quali sono i rischi

© Ansa
Dopo giorni di piogge intense una frana ha colpito Niscemi, comune siciliano in provincia di Caltanissetta, riaccendendo i timori sul dissesto idrogeologico. Dalle cause al rischio per il centro abitato, fino al ruolo del ciclone Harry: cosa sapere
Una frana ha interessato il territorio di Niscemi (Caltanissetta), causando smottamenti del terreno e facendo scattare l’allerta per la sicurezza di alcune aree abitate e della viabilità.
Il movimento franoso ha colpito una zona già classificata come fragile dal punto di vista idrogeologico, caratterizzata da terreni argillosi e pendii sensibili alle piogge.
Non ci sono state vittime a Niscemi, non risultano feriti.
In via precauzionale alcune abitazioni sono state sgomberate o dichiarate temporaneamente inagibili, e alcuni tratti di strada sono stati chiusi. Sono quasi 1.500 le persone evacuate.
Tra i fattori principali ci sono le forti precipitazioni che hanno saturato il terreno, aggravando una situazione di instabilità preesistente.
Sì, il passaggio del ciclone mediterraneo Harry, con piogge intense e persistenti, è considerato un fattore determinante nell’innesco o nel peggioramento della frana.
Sì. Il territorio di Niscemi è noto per precedenti episodi di dissesto idrogeologico e smottamenti, legati alla natura del suolo e alle condizioni meteo avverse. Due le frane che vengono ricordate: quella dal 1790 e quella più recente del 1997.
No. Al momento non ci sono indicazioni che l’intero centro abitato sia a rischio. Il pericolo riguarda specifiche aree e versanti, che vengono monitorati costantemente.
Protezione civile, Comune e tecnici stanno monitorando l’area per valutare l’evoluzione del fronte franoso e prevenire nuovi cedimenti.
Il rischio principale è legato a ulteriori smottamenti, soprattutto in caso di nuove piogge, con possibili disagi per residenti e collegamenti stradali.
Sono allo studio e in parte già avviati interventi di messa in sicurezza, come il consolidamento dei versanti e il ripristino delle infrastrutture danneggiate.
Il comune di Niscemi conta circa 25mila abitanti, una parte dei quali vive nelle aree interessate o potenzialmente esposte al rischio.