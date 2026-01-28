DOMANDE E RISPOSTE

Frana a Niscemi, cosa sta succedendo e quali sono i rischi

Dopo giorni di piogge intense una frana ha colpito Niscemi, comune siciliano in provincia di Caltanissetta, riaccendendo i timori sul dissesto idrogeologico. Dalle cause al rischio per il centro abitato, fino al ruolo del ciclone Harry: cosa sapere

28 Gen 2026 - 12:15
Che cosa è successo a Niscemi?

 Una frana ha interessato il territorio di Niscemi (Caltanissetta), causando smottamenti del terreno e facendo scattare l’allerta per la sicurezza di alcune aree abitate e della viabilità.

Dove si è verificata la frana?

 Il movimento franoso ha colpito una zona già classificata come fragile dal punto di vista idrogeologico, caratterizzata da terreni argillosi e pendii sensibili alle piogge.

Ci sono stati feriti o vittime?

 Non ci sono state vittime a Niscemi, non risultano feriti.

Ci sono state evacuazioni?

  In via precauzionale alcune abitazioni sono state sgomberate o dichiarate temporaneamente inagibili, e alcuni tratti di strada sono stati chiusi. Sono quasi 1.500 le persone evacuate.

Quali sono state le cause della frana a Niscemi?

  Tra i fattori principali ci sono le forti precipitazioni che hanno saturato il terreno, aggravando una situazione di instabilità preesistente.

C’entra il ciclone Harry?

  Sì, il passaggio del ciclone mediterraneo Harry, con piogge intense e persistenti, è considerato un fattore determinante nell’innesco o nel peggioramento della frana.

C’erano già state frane a Niscemi?

 Sì. Il territorio di Niscemi è noto per precedenti episodi di dissesto idrogeologico e smottamenti, legati alla natura del suolo e alle condizioni meteo avverse. Due le frane che vengono ricordate: quella dal 1790 e quella più recente del 1997.

A Niscemi può franare l’intero paese?

 No. Al momento non ci sono indicazioni che l’intero centro abitato sia a rischio. Il pericolo riguarda specifiche aree e versanti, che vengono monitorati costantemente.

La situazione è sotto controllo?

 Protezione civile, Comune e tecnici stanno monitorando l’area per valutare l’evoluzione del fronte franoso e prevenire nuovi cedimenti.

Cosa rischia il territorio ora?

  Il rischio principale è legato a ulteriori smottamenti, soprattutto in caso di nuove piogge, con possibili disagi per residenti e collegamenti stradali.

Sono previsti interventi?

 Sono allo studio e in parte già avviati interventi di messa in sicurezza, come il consolidamento dei versanti e il ripristino delle infrastrutture danneggiate.

Quanti abitanti ha Niscemi?

 Il comune di Niscemi conta circa 25mila abitanti, una parte dei quali vive nelle aree interessate o potenzialmente esposte al rischio.

