DOMANDE E RISPOSTE Frana a Niscemi, cosa sta succedendo e quali sono i rischi

Dopo giorni di piogge intense una frana ha colpito Niscemi, comune siciliano in provincia di Caltanissetta, riaccendendo i timori sul dissesto idrogeologico. Dalle cause al rischio per il centro abitato, fino al ruolo del ciclone Harry: cosa sapere