Ancora una frana sulle Dolomiti, San Vito di Cadore ricoperto dalla polvere: detriti trasportati dal vento fino a Cortina

Fortunatamente, non si registrano feriti né danni ad abitazioni o infrastrutture. Sassi e colata detritica non hanno raggiunto il paese, né la statale di Alemagna. Le autorità locali, in collaborazione con i geologi della zona, stanno monitorando la situazione per escludere ulteriori movimenti del terreno. Resta alta l'attenzione sul fronte della sicurezza in tutta l'area dolomitica, dove le piogge delle ultime settimane hanno reso il suolo particolarmente instabile.