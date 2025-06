Frana in Cadore, persone bloccate nelle case

Alcune persone sono rimaste bloccate nelle loro case dai detriti di una frana che ha interessato la frazione di Cancia di Cadore (Belluno), invadendo anche la 51 di Alemagna. Lo ha riferito l'assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin. Al momento non si conosce il numero degli abitanti coinvolti. I vigili del fuoco stanno lavorando per liberarli e portarli al sicuro. La frana è avvenuta dopo un violento temporale che ha scaricato in mezz'ora 50 millimetri di pioggia nella zona.