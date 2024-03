Frana nell'Avellinese, l'Italia ferroviaria spaccata in due per un mese

Forti disagi per i pendolari, vacanze di Pasqua a rischio per chi si deve spostare tra Puglia e Campania nonostante l'istituzione di bus sostitutivi

Una frana di 250 metri sta spaccando in due l'Italia ferroviaria: lo smottamento verificatosi martedì 12 marzo tra Ariano Irpino e Montecalvo , in provincia di Avellino, ha infatti provocato lo stop alla circolazione dei treni tra Foggia e Benevento .

Tgcom24

Martedì, dopo la frana, è stata sospesa la circolazione dei treni Alta velocità e Intercity sulla tratta tra Benevento e Foggia. Mercoledì sera Rfi ha reso noto che gli approfondimenti tecnici hanno evidenziato dei danneggiamenti a uno dei pozzi di areazione della galleria Starza e un dissesto localizzato dell'opera. I lavori urgenti prevedono la rimozione dei detriti presenti sui binari, sarà inoltre demolito e ricostruito il pozzo di areazione e ripristinata la parte strutturale dissestata della galleria.

Saranno poi necessari monitoraggi geologici dell'area interessata dalla frana e indagini strutturali della galleria. Le previsioni di ripristino della linea ferroviaria sono stimate in 30 giorni, durante i quali i treni Alta velocità e Intercity si fermeranno nelle stazioni di Benevento e Foggia, e tra le due stazioni è previsto un servizio sostitutivo con i bus.

Una situazione che però sta provocando non pochi disagi: oltre a cancellazioni e ritardi di Alta velocità e Intercity, il percorso in bus (oltre al tempo di attesa dei mezzi) allunga significativamente il tempo di spostamento. E per chi aveva programmato le vacanze di Pasqua in treno il rischio è di trovarsi bloccati tra le due stazioni.

E nel frattempo, proprio a causa delle imminenti festività pasquali, il Corriere del Mezzogiorno segnala anche l'impossibilità di acquistare biglietti del treno per tratte alternative, in quanto sono già tutti esauriti, mentre quelli degli aerei sono alle stelle. E quindi per i pendolari e per chi, per le vacanze, aveva deciso di spostarsi tra Puglia e Campania il rischio è di forti disagi.