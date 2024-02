Maltempo centro-nord, mille persone isolate da una frana in Liguria | Piogge forti in Toscana, bacini a livelli guardia

Alcune persone sono state evacuate e sono riuscite a trovare una sistemazione autonoma e i collegamenti con la parte alta dell'abitato sono garantiti da un mezzo del Comune. Le scuole sono rimaste chiuse.

Toscana: pioggia forte, allagamenti e frane

In Toscana, dove è stata emessa un'allerta arancione per rischio idrogeologico nella parte occidentale e per il bacino dell'Ombrone pistoiese, "precipitazioni attive su gran parte della regione, con cumulati superiori a 130 millimetri a Fabbriche di Vergemoli, 121 ad Equi Terme e alcuni allagamenti a Livorno", scrive il presidente della Regione Eugenio Giani, sottolineando che "rimangono alti i livelli in tutti i bacini delle zone oggetto di allerta, in particolare su quelli centro-settentrionali e costieri". "Le precipitazioni continueranno per tutta la giornata, quindi massima attenzione", avverte Giani. L'ondata di maltempo ha colpito anche la costa toscana provocando disagi e danne. A causa di frane e smottamenti in provincia di Lucca diverse corse di bus sono state deviate.