Cortina, nuova frana sulla statale Alemagna: strada chiusa dopo il temporale

Mezzi e operatori dell'Anas sono attualmente impegnati nella rimozione dell'imponente colata. L'area coinvolta è la località Dogana vecchia, tra San Vito di Cadore e Cortina. In seguito al primo evento di luglio, era stato istituito un monitoraggio costante del versante con sensori e presidi tecnici. Tuttavia, le forti precipitazioni hanno superato le soglie di sicurezza e costretto le autorità a chiudere nuovamente il tratto. Anas ha reso noto che saranno necessari nuovi interventi di consolidamento del pendio in collaborazione con Regione Veneto, Provincia di Belluno e i Comuni interessati. Non è stata indicata una data per la riapertura al traffico: le condizioni meteo dei prossimi giorni saranno decisive.