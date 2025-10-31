Fotovoltaico, scoperta truffa da 80 milioni su noleggio pannelli "fantasma"

Guardia di finanza e polizia hanno scoperto una presunta truffa nel fotovoltaico da 80 milioni di euro. Si è giunti al sequestro preventivo d'urgenza del portale voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all'omonimo gruppo societario. Numerose le perquisizioni domiciliari eseguite in tutta Italia. A mettere a segno la truffa, anche ai danni anche di persone fragili, sarebbe stato un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale. La proposta green di investimenti nel settore delle energie rinnovabili non prevedeva l'installazione di impianti fisici, ma il noleggio di pannelli fotovoltaici, in realtà inesistenti, con la promessa di rendimenti mensili o trimestrali in "energy point". Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate criptovalute, dispositivi elettronici, beni di lusso e lingotti d'oro.