18 novembre 2021 17:05

Violenza sulle donne, Claudia Gerini a Roma per il flash mob di ActionAid: "Una pizza può salvare la vita"

Decine di mani che strappano in contemporanea il conto "esorbitante" di una pizza: a dare il via al flash mob l'attrice Claudia Gerini di fronte alla "pizza più costosa del mondo", protetta da una teca, nel cuore di Roma. E' il gesto provocatorio degli attivisti di ActionAid, che lancia la nuova edizione della campagna #Call4Margherita contro la violenza sulle donne. L'iniziativa si ispira a un fatto di cronaca che si è ripetuto anche nel 2021, a Milano, quando una donna, per salvarsi dal compagno violento, ha chiamato la polizia fingendo di ordinare una pizza. La richiesta di aiuto è stata compresa dall'agente al centralino che ha inviato una pattuglia all'indirizzo indicato e l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Margherita è così il nome simbolico che ActionAid ha deciso di dare a quella donna, perché rappresenta tutte le donne che ogni giorno rischiano di non trovare aiuto. Ma è anche il nome della pizza che, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, diventa un simbolo di protesta per i fondi - milioni e milioni di euro - promessi e mai stanziati dai governi di tutto il mondo. Chiunque potrà dare il proprio supporto su actionaid.it/call4margherita: a partire dal 18 novembre, nelle pizzerie che sposano l'iniziativa, sarà possibile unirsi alla protesta: usando il QR Code sui cartoni delle pizze e sugli altri materiali di comunicazione si potrà condividere il messaggio della campagna sui propri canali social e si potrà anche donare per sostenere i progetti di tutela dei diritti delle donne che l'organizzazione promuove in Italia e nel mondo. Con la testimonial della campagna Claudia Gerini anche Michela Giraud, Claudia Napolitano (del collettivo artistico The Jackal), gli sportivi Filippo Tortu, Daniele Garozzo, Miriam Sylla e Sandro Campagna e una vasta platea di influencer.