Venezia, l'ultimo saluto ai due giovani sposi morti nell'incidente in laguna

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Una folla si è riunita a Cavallino-Treporti, nel Veneziano, per l'ultimo saluto a Sean Michieli, 25 anni, e Gabriella Querino Elorriaga, 26, i due giovani sposi morti dopo l'incidente avvenuto il 12 settembre nella laguna di Venezia. Le bare sono state portate nella chiesa della Santissima Trinità di Treporti. I due si erano sposati soltanto pochi mesi fa, a giugno, e vivevano sull'isola di Burano.
La mattina del 12 settembre il barchino sul quale viaggiavano si era scontrato con un taxi. Michieli era stato ricoverato in condizioni gravissime ed era stato dichiarato morto la sera del giorno successivo. Il corpo di Gabriella era stato invece ritrovato martedì 15 settembre. Al termine del funerale, la salma della giovane sarà rimpatriata in Brasile, suo Paese d'origine. Per la giornata delle esequie, i Comuni di Venezia e Cavallino-Treporti hanno proclamato il lutto cittadino.