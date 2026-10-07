Venezia, l'ultimo saluto ai due giovani sposi morti nell'incidente in laguna

La mattina del 12 settembre il barchino sul quale viaggiavano si era scontrato con un taxi. Michieli era stato ricoverato in condizioni gravissime ed era stato dichiarato morto la sera del giorno successivo. Il corpo di Gabriella era stato invece ritrovato martedì 15 settembre. Al termine del funerale, la salma della giovane sarà rimpatriata in Brasile, suo Paese d'origine. Per la giornata delle esequie, i Comuni di Venezia e Cavallino-Treporti hanno proclamato il lutto cittadino.