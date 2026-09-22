Sposini travolti a Venezia, Gabriella Querino morì sul colpo: sul corpo i segni del violentissimo impatto

Gabriella Querino morì sul colpo nello schianto avvenuto all'alba del 12 settembre nella Laguna di Venezia. È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia eseguita sui corpi della 26enne brasiliana e del marito Sean Michieli, entrambi deceduti nell'incidente tra il loro barchino e un taxi boat. Sul corpo della giovane sono stati riscontrati i segni di un impatto violento. Sulle salme di entrambi gli sposi sono stati inoltre disposti gli esami tossicologici, i cui risultati richiederanno diversi giorni.
L'esame sulle imbarcazioni
Un altro passaggio cruciale dell'inchiesta è previsto per giovedì 24 settembre, quando il consulente tecnico incaricato dalla Procura di Venezia esaminerà il barchino e il taxi boat per contribuire a ricostruire la dinamica dello schianto. I test dovranno stabilire a quale velocità procedessero le due imbarcazioni e se avessero le luci accese al momento dell'impatto. Il consulente potrebbe anche effettuare un sopralluogo sul luogo dell'incidente.